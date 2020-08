Azione si struttura in Sicilia

In provincia di Palermo 280 tessere.

PALERMO – Azione si va strutturando in Sicilia. Il partito di Carlo Calenda e Matteo Richetti ha superato le 1.500 iscrizioni nell’Isola. In provincia di Palermo sono 280. “È un risultato sorprendente per noi, che ci invoglia a impegnarci”, dice il sindaco di Cinisi Gianni Palazzolo, che con il sindaco di Siracusa Francesco Italia è nel comitato promotore del partito. Il partito è nella fase di organizzazione. Il 20 ci sarà un incontro con Italia e Palazzolo a Messina. Il 22 un ‘iniziativa con Palazzolo a Palermo. “Stanno arrivando le adesioni di consiglieri comunali ma soprattutto di tante persone che vogliono impegnarsi”, riferisce Palazzolo. Intanto, sfumata l’idea di una fusione con Più Europa, e ribadita la distanza da Italia viva, il partito a livello nazionale va avanti e Carlo Calenda smentisce di volersi candidare a sindaco di Roma.