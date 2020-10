PALERMO – Salta definitivamente il click day per l’assegnazione delle risorse del ‘Bonus Sicilia’. Davanti alla impossibilità di garantire il buon funzionamento della piattaforma predisposta per accedere ai finanziamenti anti-crisi decisi con l’ultima Finanziaria, il governo regionale ha deciso di spalmare i 125 milioni stanziati. Ne potranno beneficiare tutte le imprese che si erano registrate per partecipare al fatidico ‘click day’ poi saltato nella giornata di lunedì. Domani, quindi, non ci sarà alcuna corsa telematica al finanziamento. Il governo ha deciso di non correre il rischio di un nuovo crash del sito.

“Non c’era alcuna certezza sul nuovo click day”

La decisione è stata resa nota dall’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano, nel corso di una conferenza stampa a cui ha partecipato anche il vicepresidente della Regione Gaetano Armao. “Abbiamo deciso di continuare a considerare la platea degli imprenditori che si erano registrati sulla piattaforma – ha affermato -. Daremo ristoro alle aziende cambiando alcuni parametri del bando e prendendo in considerazione tutte le domande”. A pressare per questa soluzione è stata anche la commissione Attività produttive dell’Ars. “La Tim, davanti alle nostre pressanti interlocuzioni, ha ammesso di non essere in grado di dare certezze sul click day di giovedì”, ancora Turano -. “Si tratta quindi dell’unica soluzione che è possibile mettere in campo davanti a un disservizio causato da altri”, ha aggiunto.

“L’amaro in bocca…”

Nelle parole dell’assessore alle Attività produttive anche una buona dose di amarezza: “Resta l’amaro in bocca. Questa vicenda testimonia come la nostra informatizzazione paghi ancora dei prezzi, ma dobbiamo andare avanti lo stesso e capire come ristorare, seppur parzialmente, le imprese. Da qui alle prossime ore pubblicheremo i correttivi al bando. Il nostro obiettivo è non fare aspettare più nessuno e non affidarci più a metodi che possono generare incertezze”.

Lupo: “Con il click day fallisce anche il governo”

La prima reazione arriva dal capogruppo del Pd all’Ars Giuseppe Lupo: “Il fallimento del click day è la conferma del fallimento del governo Musumeci, totalmente incapace di rispondere alle esigenze produttive delle imprese siciliane”, dice. “Il governo – aggiunge – si limita a scaricare le responsabilità sull’azienda che gestisce la piattaforma dimenticando di essere stato sordo alle sollecitazioni di chi riteneva la procedura inadeguata. Intanto, non è ancora chiaro come intenda rimediare al disastro che ha provocato lasciando migliaia di imprese siciliane nel caos”.