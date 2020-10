PALERMO – Falsa partenza: il click day per ottenere il Bonus Sicilia, previsto per oggi, non ha mai avuto inizio. Dalla Regione fanno sapere che durante la notte Telecom, fornitore del servizio, avrebbe scoperto un problema tecnico che ha quindi portato a un rinvio delle operazioni a giovedì, alle ore 9. Sul sito, dopo un primo avviso (quello in foto) ne è già apparso uno nuovo che recita: “Si comunica che il click day a causa di una problematica tecnica imputabile a Tim Spa è da intendersi rinviato alle ore 9 di giovedì 8 ottobre”.

Disastro click day

La Regione attende una relazione completa. Il sito per accedere a un massimo di 35 mila euro per ogni microimpresa idonea a partecipare al bando era offline da mezzanotte alle ore 9 di oggi, come previsto dalla Regione, ma alle 9 in punto il browser internet continuava a comunicare che era “impossibile raggiungere il sito”. Nemmeno per entrare nella prima pagina introduttiva. Così almeno per venti minuti, con un messaggio automatico che per qualcuno sembrava significare soltanto “chance sfumata”. Da questo punto di vista, almeno, le notizie sono buone: il click day in effetti non è mai partito. La fase preparatoria resta comunque da considerare conclusa.

L’allarme dei grillini

Il Movimento 5 Stelle aveva lanciato l’allarme su un crash del sito sabato, ma ieri la Regione aveva comunicato che non risultavano problemi tecnici. Poi stamattina la falsa partenza, con i post di tanti utenti avviliti che condividevano sui social le schermate del sito in tilt.

“Flop da dimissioni”

“In un Paese normale i responsabili di questo flop andrebbero a casa”, scrive su Facebook Fabrizio Eschieri, presidente Ordine dei commercialisti. “Il click day si dimostra oggi il fallimento annunciato dal PD e da tutte le associazioni d’impresa, colpevolmente ignorato dall’assessore Turano e dal presidente Musumeci – dice il capogruppo del Pd all’Ars Giuseppe Lupo -. Un governo di dilettanti allo sbaraglio, che dovrebbe dimettersi subito, che sta massacrando le attività produttive.