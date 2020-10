Sono 475 i nuovi casi accertati di Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Le persone ricoverate sono 479, più 61 in terapia intensiva (tre in più rispetto a iei). In isolamento domiciliare 5.741 contagiati.

Il totale delle persone attualmente positive è di 6.281. Le vittime sono 362 (due nelle ultime 24 ore). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Sicilia sono 5.739.

A livello nazionale l’incremento dei positivi è di 10.925. Le vittime in Italia nelle ultime 24 ore sono state 47. Le Regioni più colpite sono: Lombardia (+2.664), Campania (+1.410) e Lazio (+994).

Si registra il record assoluto di attuali positivi, ossia le persone che oggi hanno il virus (esclusi guariti e decessi). Oggi, infatti, è stato superato il picco del 19 aprile, quando i positivi totali accertati erano 108.257 ma allora era molto più alto il numero di ricoverati e terapie intensive piene.