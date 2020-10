PALERMO – Sono 578 i nuovi positivi rilevati oggi dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute che segnala oltre 7.700 tamponi processati in tutto il territorio. Dieci le vittime. Nove in più i ricoveri. I guariti sono 121. Gli accessi in terapia intensiva vedono un incremento lieve: sei pazienti in più rispetto alla giornata di ieri.

I postivi in Sicilia salgono così a 5.934 gli attuali positivi e passano a 529 i ricoverati in ospedale con un incremento di 9 ricoveri rispetto a ieri. Di questi 58 si trovano in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri, mentre sono 471 i ricoveri in regime ordinario. Sono 5.405 le persone in isolamento domiciliare. Il totale delle vittime è 360. Sul fronte della distribuzione provinciale 173 casi a Palermo, 154 a Catania, 76 casi ad Agrigento, 58 a Trapani, 43 a Messina, 26 a Caltanissetta 22 a Siracusa, 15 a Ragusa, 11 ad Enna. I decessi si sono verificati 4 a Palermo, 3 a Trapani, 1 a Catania, 1 a Siracusa e 1 a Caltanissetta.

In una nota l’assessorato regionale alla Salute sottolinea che “rispetto alla giornata di ieri sono solo nove in più i ricoveri per Coronavirus”, a fronte dei complessivi 578 soggetti positivi rilevati oggi dal bollettino diffuso dal ministero della Salute “che segnala – ricorda la nota – oltre 7.700 tamponi processati in tutto il territorio siciliano a testimonianza dell’azione di conctat tracing avviata dal Sistema sanitario regionale”. Dagli uffici palermitani di piazza Ottavio Ziino si evidenzia inoltre il “significativo” numero dei guariti: 121. Anche gli accessi in terapia intensiva vedono un incremento lieve: sei pazienti in più rispetto alla giornata di ieri (da 52 a 58). I ricoverati nei reparti Covid, invece, passano dai 468 di ieri ai 471 di oggi.

“In Sicilia i soggetti positivi al Covid19 aumentano ogni giorno in modo preoccupante e superiore rispetto a molte altre regioni italiane. Penso che Musumeci, e lo abbiamo denunciato con atti parlamentari, abbia la grande responsabilità di avere derogato, con l’ordinanza n. 26 del 2 luglio 2020, all’obbligo di distanziamento di un metro sui mezzi pubblici di trasporto. Questa decisione può avere contribuito a determinare, nel giro di qualche settimana, l’aumento dei contagi”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all’Ars.



In Italia sono 107.312 le persone attualmente positive al Covid (8.046 in più rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore la regione con il maggior numero di incrementi dei nuovi casi è la Lombardia (+2.419), seguita da Campania (+1.261) e Piemonte (+821). In tutte le regioni si sono registrati nuovi positivi.