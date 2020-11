Lotta al Covid, la Sicilia arranca: ecco il confronto col resto d’Italia

PALERMO – In una settimana la Sicilia ha visto un incremento di nuovi positivi di oltre il 40 per cento rispetto alla precedente, effettuando meno tamponi rispetto alla media nazionale, e in generale registra la più alta percentuale di ricoverati in terapia intensiva d’Italia. Sono solo alcune delle conclusioni dell’Ufficio statistica del Comune di Palermo, che ha elaborato i dati della Protezione civile nazionale per ‘fotografare’ l’andamento della pandemia. Tavole e grafici offrono un confronto a tema Covid fra la Sicilia e le altre regioni e province autonome d’Italia.

Crescono i positivi in tutta Italia

Il dato più scontato riguarda il drammatico aumento dei nuovi positivi in tutto il Paese, che non è una novità: nella settimana dal 2 all’8 novembre si sono registrati complessivamente 225.769 nuovi contagi, in aumento del 23 per cento rispetto alla settimana precedente. Nello stesso periodo in Sicilia sono stati rilevati 8.418 nuovi positivi, con un incremento del 41,3 per cento rispetto alla settimana prima.

Tamponi ‘a bassa quota’

Secondo le rilevazioni del Comune di Palermo, inoltre, in confronto alle altre regioni la Sicilia è indietro nell’esecuzione dei tamponi. Dall’inizio dei controlli, in rapporto alla popolazione residente, sull’Isola sono stati effettuati una media di 15.157,6 test per 100 mila abitanti. Il dato medio nazionale è pari a 28.840,3. I numeri inferiori sarebbero lo specchio della fase iniziale della pandemia, quando le regioni meridionali erano le meno colpite dal Covid: sotto i 16 mila tamponi per 100 mila abitanti si attestano la Calabria (15.532,5), la Puglia (15.177,6) e appunto la Sicilia (15.157,6).

L’Ufficio statistica del capoluogo specifica che il numero di tamponi in Sicilia nella settimana dal 2 all’8 novembre è comunque il più elevato dall’inizio dei controlli, con un incremento del 17,3 per cento rispetto alla settimana precedente. Un dato che però va sempre rapportato al resto d’Italia: i tamponi siciliani sono 1.203 ogni 100 mila abitanti, mentre il dato nazionale ammonta a 2.335,1. Anche in questo caso chi effettua meno test sono le regioni del Sud: la Calabria 1.096,8 tamponi ogni 100 mila abitanti, la Puglia 1.129,8 e infine la Sicilia 1.203. I numeri più alti si riscontrano nella Provincia autonoma di Bolzano (3.784,6 tamponi ogni 100 mila abitanti), nel Lazio (3.168,1) e nella Provincia autonoma di Trento (3.165,8).

Per completezza va precisato che le rilevazioni in tutta Italia non tengono conto dei cosiddetti tamponi rapidi, come ha recentemente spiegato anche l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza in una diretta dalla redazione di Live Sicilia.

Nuovi contagi

Sempre nella stessa settimana di riferimento, in Sicilia si sono registrati 169,43 nuovi positivi ogni 100 mila abitanti. Il valore medio nazionale è pari a 374,75. I valori più bassi si sono registrati in Calabria (111,97), Sardegna (149,10) e Puglia (159,64); i più elevati nella Provincia autonoma di Bolzano (791,23), in Valle d’Aosta (605,57) e in Piemonte (578,60).

Decessi

La nostra Regione ha il terzo minor numero di deceduti per 100 mila abitanti: 13,6 contro una media nazionale di 68,7. Quanto al tasso di letalità, in Sicilia i deceduti ogni 100 positivi al Covid sono 2,2, laddove la media italiana si attesta a 4,4. Nella regione più colpita in questo senso, la Lombardia, i deceduti sono 7 per 100 positivi.

Guariti e dimessi

Peggioramenti in tutta Italia per quanto riguarda la percentuale di guariti o dimessi, a causa dell’aumento generalizzato dei positivi al virus. In Sicilia nell’ultima settimana si è passati dal 35,7 per cento al 29,2. È il quarto valore più basso di guariti o dimessi del Paese, dopo la Campania (18,9 per cento), il Lazio (19,8) e la Basilicata (22,8). La media nazionale è di 35,8 guariti o dimessi per 100 positivi.

Attuali contagiati, ricoveri e terapie intensive

Al netto di guariti e deceduti, gli attuali positivi in Sicilia sono 432,1 ogni 100 mila abitanti. Il valore è ben al di sotto della media nazionale di 927,3, ma i ricoverati per Covid in Sicilia sono il 6,6 per cento a fronte di una media nazionale pari al 5,2 per cento.

Infine un dato regionale che può destare preoccupazione è quello relativo ai ricoverati in terapia intensiva: nell’Isola sono lo 0,82 per cento degli attuali positivi, contro un valore medio italiano dello 0,49 per cento. Il valore della Sicilia è il più elevato a livello nazionale, seguito dalla Provincia autonoma di Trento con lo 0,73 per cento e dalla Puglia con lo 0,72. I valori più bassi si registrano in Campania (0,27 per cento) e Calabria (0,32). LEGGI IL RAPPORTO COMPLETO