Avvocato intubato, terapia al plasma “Vinci la tua causa più importante”

CATANIA – All’appello per la donazione di plasma hanno risposto in moltissimi. La gara di solidarietà per l’avvocato catanese, intubato in terapia intensiva al Garibaldi, ha superato ogni aspettativa. Al centro trasfusionale sono arrivati decine e decine di donatori guariti dal covid-19.

Ed è stato trovato un plasma compatibile che è stato inviato ai laboratori di Pavia – come prevede il protocollo – per la titolazione della presenza di anticorpi. Oggi pomeriggio è arrivato l’esito e si è potuto procedere con la somministrazione.

“Da mezz’ora è iniziata la prima trasfusione”, annuncia una collega alcune ore fa nel gruppo Tribunale Catania. Un motivo di speranza per i tanti che da giorni attendono notizie sulle condizioni del professionista.

“Devi vincere la tua causa più importante”, scrive un altro legale. Forza, avvocato.