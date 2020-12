Il funzionario regionale si difende: “Mai preso tangenti”

Marcello Asciutto si difende: “Mai preso tangenti”. Il funzionario regionale dell’assessorato all’Energia, finito agli arresti domiciliari per corruzione, ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari Guglielmo Nicastro.

L’interrogatorio di garanzia è durato oltre due ore. Asciutto era accompagnato dal suo difensore, l’avvocato Michele De Stefani.

Due ore per fornire, a suo dire, ogni chiarimento sulla contestazione che avrebbe ricevuto una tangente da 30 mila euro da Vito Nicastri, l’imprenditore alcamese a cui è stato confiscato un patrimonio sterminato, che ha patteggiato pene per corruzione e bancarotta fraudolenta, ed è stato condannato a 9 anni in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa.

Asciutto, che è stato istruttore della pratica per un impianto di biomasse che Nicatri voleva attivare con il suo socio Paolo Arata, ha risposto a tutte le domande,