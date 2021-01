Forza Italia: niente governi tecnici, ci sono solo le elezioni

ROMA – “L’unico sbocco in assenza di una immediata soluzione della crisi è il ricorso alle urne con un governo che possa accompagnare nell’arco di due o tre mesi il Paese al voto: escludiamo l’ipotesi di un esecutivo tecnico, come fu quello di Mario Monti, perché non ve ne sono i presupposti come nel 2011. Siamo in democrazia e la Costituzione è molto chiara al riguardo: se non c’è una maggioranza in Parlamento si vota. In tal caso non ci sarà nulla di strano se sarà la nuova maggioranza a eleggere il Capo dello Stato”. Così a Radio Anch’io il senatore di Forza Italia Renato Schifani, consigliere politico di Silvio Berlusconi che poi ha proseguito: “Non vorrei che questa crisi inspiegabile aperta da Renzi in un momento tragico del paese, colpito da una grave emergenza epidemica che lo sta mettendo in ginocchio anche, economicamente, fosse finalizzata solo a colpire e sostituire Conte e qualche ministro tecnico, come per esempio, chi ricopre il ruolo di Ministro degli Interni: i ministeri delicati e strategici vanno preservati da appetiti di parte perché la continuità della loro azione e garanzia per il nostro Paese. Ci attende la discussione di provvedimenti importantissimi come il Recovery Plan e i nuovi ristori: serve un governo pienamente legittimo. Una cosa è certa: da Forza Italia non arriverà alcun ‘responsabile’ a supporto di questo esecutivo, il nostro gruppo al Senato è compatto e coeso”, ha concluso.

Ieri Matteo Salvini, leader della Lega aveva subito chiesto le elezioni anticipate. I berlusconiani non sembrano quindi voler rompere il blocco di centrodestra cogliendo l’occasione di smarcarsi dai sovranisti Salvini e Meloni azionisti di maggioranza della coalizione, malgrado dei retroscena di giornali nazionali raccontino che esiste un’anima nel partito che propenderebbe per questa soluzione.