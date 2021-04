Boom di contagi, zona rossa in tutta la provincia di Palermo

PALERMO – Considerata la “repentina evoluzione dei contagi e la diffusione delle varianti del Covid” in tutta la provincia di Palermo, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha appena firmato un’ordinanza che dispone la zona rossa in tutti i Comuni della Città metropolitana. L’efficacia del provvedimento partirà da domenica 11 aprile e cesserà giovedì 22 aprile. Stesse restrizioni, così come richiesto dalle amministrazioni comunali e a seguito delle relazioni delle Asp, a Marsala, in provincia di Trapani, e a San Cataldo, nel Nisseno. Anche in questo caso la durata delle prescrizioni andrà dall’11 al 22 aprile.

Oggi il sindaco della Città metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando, era intervenuto in merito al balletto di cifre sui contagi nel capoluogo siciliano evidenziando che “la correttezza dei dati è il presupposto per efficaci misure di contrasto”. Da giorni le cifre sull’entità del contagio in provincia si rincorrono, con dati spesso non sovrapponibili tra Regione e Comune di Palermo. Nel primo pomeriggio di oggi Musumeci ha rotto gli indugi, firmando l’ordinanza che fissa le restrizioni per tutta la provincia.