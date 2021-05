Mattina, ultimo giorno da assessore: “Fiducia negli inquirenti”

PALERMO – “Non posso che esprimere la massima fiducia nel lavoro degli inquirenti e dei magistrati che devono procedere nel lavoro di verifica di ogni segnalazione ricevuta”. Lo dichiara Giuseppe Mattina, nel suo ultimo giorno da assessore in carica.

“Sono assolutamente sereno e fiducioso nella conclusione positiva di questa vicenda – aggiunge -, così come sono certo di aver operato nel massimo della trasparenza e correttezza, in linea con i valori che hanno sempre mosso il mio impegno sociale per le persone più fragili. Proprio perché mosso da valori di massimo di rispetto e collaborazione fra le istituzioni, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni: il lavoro di assessore, ed ancor di più di assessore alle Politiche di cittadinanza, perché sia proficuo richiede rapporti, collaborazioni e interlocuzioni istituzionali che in nessun modo possono essere resi difficili da posizioni giudiziarie di singoli. E’ stata fin qui, e spero potrà essere in futuro, un’esperienza bellissima anche se faticosissima, di cui sono grato al sindaco e ai colleghi della Giunta, che mi hanno permesso di collaborare con la parte migliore di questa città, di scoprire e valorizzare tanti dipendenti comunali appassionati e impegnati, così come tanti semplici cittadini che hanno a cuore il benessere di tutti e di ciascuno, di ogni persona e della nostra comunità”.