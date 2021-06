Avvelenamento da monossido di carbonio, giovane in ospedale

Il 33enne era rimasto a dormire in camper. Per ricaricare il cellulare ha acceso il gruppo elettrogeno del mezzo. Ma qualcosa è andato storto

PETRALIA SOPRANA – Un giovane di 33 anni del Bangladesh e’ stato ricoverato in rianimazione all’ospedale di Partinico per avvelenamento da monossido di carbonio. Il giovane si trovava in un camper a Piano Battaglia nella zona montana del palermitano. Era arrivato ieri insieme ad un uomo per il quale lavorava come collaboratore domestico. Il 33enne era rimasto a dormire in camper. Per ricaricare il cellulare ha acceso il gruppo elettrogeno del mezzo. Ma qualcosa e’ andato storto ed e’ rimasto intossicato mentre dormiva.

A scoprire il giovane svenuto e’ stato il datore di lavoro che lo ha accompagnato prima all’ospedale di Petralia Sottana dove e’ arrivato in coma. Da qui in elisoccorso e’ stato portato a Partinico per essere sottoposto a trattamenti in camera iperbarica. “Le condizioni del paziente sono molto gravi – dice Calogero Agro’ dirigente della rianimazione e delle camere iperbariche per l’Asp di Palermo – Un primo trattamento e’ stato eseguito. Nelle prossime ore sara’ sottoposto ad un secondo trattamento, ma la prognosi resta riservata”. (ANSA).

L’intervento è stato gestito daglianestesisti-rianimatori Francesca Timpone e Giovanni D’Agostino,

dall’infermiera, Anna Romano, e dai tecnici iperbarici, Daniele

Lunetto e Gino Lunetto. Il servizio di camera iperbarica di

Partinico – attualmente struttura di riferimento nella Sicilia

occidentale per le emergenze opera all’interno della Uoc di

Anestesia e Rianimazione diretta da Sandro Tomasello. Il

paziente al termine del trattamento è stato trasferito nel

reparto di Terapia Intensiva “no-covid” dello stesso Ospedale di

Partinico. (ANSA).