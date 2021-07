Fiera chiusa per il caldo, disagi per i vaccini mancati. Ecco cosa succede.

PALERMO- Ci stanno contattando tanti lettori di LiveSicilia.it e si lamentano per i vaccini mancati a causa del grande caldo e, soprattutto, per i mancati avvertimenti. Ecco un messaggio: “Hanno chiuso alle 10.15 e nessuno dà informazioni di alcun tipo, se non qualcuno che dice di non sapere niente. Io avevo la prenotazione per le 10.30, con un messaggio dell’Asp. C’è un cartello dove si dice che l’hub chiude alle undici. Molti se ne stanno andando, come è possibile?”. Ad altri, invece, il messaggio di avviso non sarebbe nemmeno pevenuto.

La comunicazione è arrivata ieri: “Dopo l’avviso straordinario diramato dalla Protezione civile regionale, che invita i commissari straordinari Covid a valutare di sospendere le attività degli hub vaccinali e delle aree Covid test nelle ore più calde, la Fiera del Mediterraneo comunica che non sarà operativa da oggi e nei giorni seguenti tra le ore 11 e le ore 20, fino a nuova comunicazione. In questa fascia oraria non sarà dunque possibile recarsi all’hub provinciale di Palermo per sottoporsi a tampone drive-in o vaccinazione o chiedere il rilascio del green pass. Il provvedimento ha la finalità di mitigare gli effetti delle forti ondate di calore previste in questi giorni tra la metà della mattinata e il tardo pomeriggio”.

E ancora: “Le attività proseguiranno in questo modo: tamponi esclusivamente al drive-in dalle 8 alle 11 (ultimo ingresso ai cancelli: ore 10); vaccini e green pass: dalle 8 alle 11 (ultimo ingresso ai cancelli: ore 10) e dalle 20 alle 24 (ultimo ingresso ai cancelli: ore 23)”.

Dunque, la nota dell’hub dava comunicazioni precise. Allora come è possibile che le persone siano state convocate per il vaccino alle 10.30, via sms? E come è possibile che altre non ne abbiano saputo niente? Dall’hub assicurano comunque che tutti i vaccini mancati saranno recuperati. Ma il disagio resta.