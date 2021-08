Verso le amministrative, l’Udc riparte dai programmi

Palermo – Risoluzione delle emergenze nel territorio, valorizzazione delle risorse, professionalità, comparto produttivo locale, trasparenza e fluidità nel rapporto con gli elettori. Sono le linee programmatiche presentate a Palazzo delle Aquile dall’UDC Sicilia per le prossime elezioni amministrative.

Il coordinatore cittadino Andrea Aiello, in apertura, accusa il Sindaco Orlando e la sua Giunta di avere “condotto Palermo sull’orlo del baratro. Retorica e slogan roboanti, sostanzialmente privi di reali contenuti, hanno stancato i cittadini”.

Secondo il consigliere comunale Elio Ficarra, “la città è allo sbando e senza una guida. I servizi essenziali non esistono, le circoscrizioni sono virtuali, la ztl ha distrutto le attività commerciali: la giunta ha fallito su tutti i punti”. E si sofferma sulle elezioni: “l’UDC si presenterà all’appuntamento con una lista unica, identificabile con il proprio simbolo, parte integrante della coalizione di centrodestra. Una lista aperta a tutti coloro che si riconoscono nei principi moderati e democratici notoriamente alla base del nostro credo politico”.

La nuova UDC punta sui giovani. “Oggi ai giovani lancio un’idea” dice il coordinatore regionale Decio Terrana, “quella di costruire la quarta fase dei cattolici impegnati in politica. Non vogliamo costruire un partito cattolico, ma un partito in cui i cattolici si possono ritrovare”.

Ripartendo dal basso, lo schieramento centrista vuole voltare pagina nell’amministrazione del capoluogo siciliano.

Terrana ricorda che “quando l’UDC ha fatto parte degli schieramenti all’opposizione, l’atteggiamento dei suoi esponenti è sempre stato maturo, partecipe e costruttivo. Abbiamo sempre cercato di alimentare un fervore politico perfettamente aderente a esigenze, istanze e auspici dei cittadini, al netto di sterili e chiassose beghe di partito, cercando di porre l’accento su disservizi e inefficienze della Pubblica Amministrazione, a tutela degli interessi della collettività”.