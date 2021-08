Gelarda: “Da 6 mesi Villa Trabia senza acqua, prati annaffiati con dei secchi”

PALERMO – “Da almeno 6 mesi il parco di Villa Trabia è senza acqua. Tutto il manto erboso si è seccato, mentre alberi e piante vengo annaffiati, quando possibile, con dei secchi e altri mezzi di fortuna, dai pochi volenterosi operatori in servizio”. Lo dichiara il capogruppo della Lega Igor Gelarda.

“Villa Trabia è, con i suoi 9 ettari, il più grande giardino cittadino entro l’area urbana, eppure versa in uno stato di totale abbandono. Potrebbe essere uno dei polmoni verdi più belli della città ma ormai, da tempo, si sta progressivamente spegnendo. Rispondendo ad una mia interrogazione – ha continuato Gelarda – gli uffici hanno detto che ciò accade per un guasto ad una pompa sommersa, la cui riparazione costerebbe appena 5.000 euro. Oggi non viene più distribuita acqua, né alle fontane, né alle vasche con pesci e tartarughe, né alle piante, tanto che gli animali sono stati spostati per evitare una morte certa”.

“Il problema della mancanza di acqua è solo la punta di un iceberg. I giardinieri rimasti a curare la villa sono appena 4, mentre nel passato erano circa trenta. E ancora gli alberi all’interno non vengono potati da anni ed il grande ficus storico della fine del ‘700 è interdetto per il crollo di un grosso ramo che da mesi non viene rimosso.

Villa Trabia, al cui interno si trova pure un parco giochi per bambini ed una area di sgambamento per cani, presenta ormai un panorama desolato e la chiusura è scongiurata solo dalla buona volontà degli operatori. Al sindaco Orlando, tanto attivo nel cercare finanziamenti per le ONG italiane e straniere, chiediamo se non ritenga di doversi attivare anche adesso per trovare questi cinque mila euro che permetterebbero di salvare lo storico parco di Villa Trabia – ha concluso Gelarda”.

Nella foto Gelarda e Paolo Marrone, residente della zona.