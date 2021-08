PALERMO – Notte agitata per alcuni palermitani residenti in zona Oreto: il rigi di alcuni rifiuti ingombranti ha danneggiato quattro auto e un appartamento, costringendo una famiglia a scappare dalla propria abitazione.

“Da oltre un mese avevamo segnalato la presenza di questi ingombranti e ne avevamo chiesto a Rap la rimozione, purtroppo senza successo – dice il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Igor Gelarda -. Adesso che il danno è stato fatto vogliamo sapere: chi pagherà? Abbiamo presentato una interrogazione consiliare per chiedere al comune chi pagherà i danni causati da questo incendio”.

“Dalla Rap solo proclami”

Da Gelarda, poi, una critica ai vertici della Rap, azienda che si occupa della gestione dei rifiuti: “L’operatività e la buona volontà degli operatori della Rap è indubbia, ma l’amministratore unico continua a fare proclami di una città che evidentemente è ben lontana dall’essere normalizzata e ripulita. Il cambio di passo lo vedremo presto, con il centrodestra al governo e un nuovo piano rifiuti per tutta la città”.