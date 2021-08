Polizia, carabinieri ed esercito in campo per le ricerche (Foto d'archivio)

AGRIGENTO – Ore di apprensione in provincia di Agrigento sul fronte dell’immigrazione. Un gruppo di 21 migranti, minorenni non accompagnati, è riuscito ad allontanarsi dal centro d’accoglienza Villa Sikania di Siculiana e ora le forze dell’ordine sono alla loro ricerca anche pr scongiurare un pericolo di diffusione del Covid-19.

Polizia, carabinieri ed esercito in campo

I giovani, infatti, si trovavano in sorveglianza sanitaria anti-Covid. Poche ore prima, cioè ieri, la stessa identica cosa avevano fatto altri 25 minorenni tunisini. I due gruppi si sono riversati prima sulla statale 115 che collega Agrigento con Sciacca e poi sono scappati lungo le campagne circostanti. Sono in corso, oggi come ieri, le ricerche ad opera di polizia, carabinieri ed esercito.

