Sicula chiude i cancelli: mezzi Dusty in fila pieni di rifiuti VIDEO

CATANIA – Ed è emergenza. Già questa mattina si sono potute vedere le prime conseguenze della riduzione a 600 tonnellate – solo Catania ne produce 500 – del conferimento dell’indifferenziato nella discarica Sicula Trasporti. Per diversi mezzi della Dusty, che gestisce la raccolta a Catania, alle 9.15 i cancelli sono stati chiusi. Sono 15 compattatori, 1 semirimorchio e 4 casse scarrabili pieni di rifiuti non conferiti a Lentini per un totale di 200 tonnellate.

L’urlo dell’amministratrice Dusty

“Dusty segnala da anni che si sarebbe giunti alla drammatica situazione in cui si è precipitati. Lo abbiamo fatto in ogni sede e ad ogni occasione – afferma Rossella Pezzino de Geronimo, amministratrice della società – giungendo persino alla difficile decisione di non partecipare all’appalto indetto per il comune di Catania pur essendo gestori uscenti: abbiamo fatto salti mortali per garantire un minimo di decoro nonostante le difficoltà, ma adesso si è creata una condizione per cui nessun operatore serio sarebbe in grado di affrontare le troppe criticità che si sono create. Siamo rimasti inascoltati e adesso nessuno sa come uscirne: occorre che la politica – invoca l’imprenditrice – fermi la macchina impazzita dalla sua folle corsa, convochi degli Stati Generali di tutte le parti interessate e trovi una sintesi ragionevole prima che i danni siano irreparabili. Nelle more le autorità intervengano in autotutela per revisionare il bando per Catania, il più importante d’Italia, e diano alla città una possibilità di essere finalmente pulita: l’emergenza impiantistica irrisolta rende ciò impossibile!”