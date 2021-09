Vicenda Intel, la leghista Tardino: “Catania ha le carte in regola”

CATANIA. “Chi fa polemiche strumentali, o distorce volutamente il significato delle parole al solo fine di fare campagna elettorale, non desidera il bene di Catania e del Sud. Il dossier Intel è una partita delicata che vede l’Italia impegnata in prima linea in Europa per poter portare l’azienda a investire nel nostro Paese. Questa è oggi la sfida principale, non l’alimentare scontri o rivalità tra territori come vorrebbe qualcuno a sinistra: non c’è nessun Nord contro Sud quando si parla di sistema Paese e chi la racconta così è in malafede. Valorizzare il Sud è per la Lega di Salvini una priorità, un progetto di rilancio economico e occupazionale, e Catania certamente, con qualità e competenze, ha tutte le carte in regola per poter ospitare nuove strutture e stabilimenti produttivi di alto livello, puntando su eccellenze come la Etna Valley e sfruttando tutte le opportunità legate alle risorse europee del Pnrr che sono proprio finalizzate per contribuire alla ripresa e per appianare il dislivello economico e strutturale tra Stati Ue del Sud e Stati Ue del Nord. La crescita dell’Italia in Europa non può prescindere dallo sviluppo del Sud e non c’è spazio per le polemiche: va profuso il massimo impegno, da parte di tutti, affinché il territorio possa ottenere importanti progetti e investimenti decisivi per ripartire”.

Lo esterna in una nota diramata alla stampa, Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega.



