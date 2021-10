Cancelleri apre al dialogo con De Luca: “Ma alleanza non è all’ordine del giorno”

TAORMINA – Il sottosegretario Giancarlo Cancelleri non manca l’appuntamento con l’assemblea di Sicilia Vera. Il leader dei pentastellati a margine della kermesse, organizzata dal sindaco di Messina Cateno De Luca, apre alla possibilità di dialogo ma mette le mani avanti: l’alleanza con Sicilia Vera al momento non è all’ordine del giorno. “L’alleanza in questo momento è fuori dalla discussione interna al movimento, in questo momento stiamo dialogando con il Pd affrontando con loro le amministrative”, spiega Cancelleri. La porta in realtà è tutt’altro che chiusa. ”Non c’è all’atto la possibilità di intraprendere un percorso comune ma persone perbene si parlano quindi parliamo e vediamo”, argomenta. Poi circoscrive il perimetro del tanto decantato “campo largo”. “Guardiamo al Pd e alle forze moderate di questa Regione invece di altre alternative come quella di Forza Italia. Chi è al governo con Musumeci in questo momento è lontano da noi”.