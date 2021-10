PALERMO – La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 16 di oggi alle ore 24 di domani. In particolare, per la giornata di domani è previsto su Palermo un livello di allerta Arancione.

Grandine, fulmini e vento

“Dal mattino di domani e per le successive 24 ore – si legge nell’avviso – si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.



