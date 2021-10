Sicilia, terremoto alla Regione, tangente: assessore li incastra

Entrano in ballo nomi che contano. Qualcuno trema, non solo a Palermo. Gli aggiornamenti

PALERMO – Sicilia, una tangente da 50mila euro. Non solo una promessa verbale, della quale LiveSicilia rivelerà tutti i particolari. “Soldi per il partito”, oppure per “fare quello che vuoi”.

I fatti

Un assessore della giunta guidata da Nello Musumeci ha rifiutato una tangente da 50mila euro e ha denunciato tutto. Ma non solo, insieme al suo capo segreteria tecnica, colpo su colpo si sono mossi per incastrare sia la donna che ha fatto da intermediaria, che i “mandanti”.

Chi trema

Si tratta di un gruppo di peso nazionale, entrano in ballo nomi che contano. Su LiveSicilia inizia, a puntate, il racconto di una storia accuratamente documentata. Perché qualcuno che conta trema, non solo a Palermo. Continuate a seguire LiveSicilia

LINK SECONDA PUNTATA (in corso di aggiornamento)

LINK TERZA PUNTATA

LINK QUARTA PUNTATA



