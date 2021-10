Sicilia, la tentata tangente: l’intermediaria della ‘Palermo bene’

PALERMO – Ha un nome e soprattutto un cognome. È una figlia della ‘Palermo bene’ l’intermediaria che ha provato a veicolare una tangente da 50mila euro all’assessore Manlio Messina, leader di Fratelli d’Italia, che ha denunciato tutto, come svelato da LiveSicilia. LINK ALLA SECONDA PUNTATA

Nome che conta

Musicista, figlia di un esponente politico noto e nipote di un altro esponente politico notissimo. Uno dei cognomi più importanti della scena politica siciliana.

I fatti

Non un ruolo immaginario, la musicista palermitana è – secondo quanto ha verificato LiveSicilia – intermediaria di un gruppo di grandissimo spessore nel panorama concertistico e dei grandi eventi nazionali.

L’intermediaria è entrata in ballo durante la presentazione del progetto all’assessorato al Turismo guidato da Manlio Messina. Ha mantenuto contatti strettissimi con il capo segreteria tecnica Roul Russo, ma si è scontrata contro un muro di gomma.

Il sistema della tangente

L’intermediaria ha contrattato due progetti, uno dei quali costava “50mila euro in più dei costi reali”. La palermitana non ha usato mezzi termini, spiegando che i soldi sarebbero stati messi “a disposizione” per chiunque avesse voluto l’assessore. Ma non basta, la palermitana parla di “un plus di regalo” e di altri vantaggi, rifiutati categoricamente dal braccio destro di Manlio Messina.

I nomi che scottano

Non c’è solo il nome, anzi, il cognome, dell’intermediaria a scottare questa vicenda. Ci sono anche i cognomi dei colletti bianchi che la signorina tira in ballo quando parla della tangente. E lo fa in un modo che fa apparire quasi “normale” la dazione di denaro in cambio di un progetto approvato dalla Regione. Ma non basta, ci sono ancora moltissimi particolari da raccontare. Come il cerchio che si chiude, quando, dopo la denuncia di Manlio Messina, interviene qualcuno. E non per sostenerlo. Qualcuno trema.

FINE TERZA PUNTATA

LINK ALLA SECONDA PUNTATA

LINK ALLA PRIMA PUNTATA



