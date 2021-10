Università: Catania, bando 75 ricercatori green e innovazione

CATANIA – L’università di Catania ha bandito 75 selezioni pubbliche per ricercatori a tempo determinato, che avranno il compito di svolgere per un triennio attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, grazie ai fondi del Pon Ricerca e Innovazione 2014-2020 ‘Istruzione e ricerca per il recupero – React-Eu’.

Sono 45 selezioni pubbliche per la stipula di contratti di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, nell’ambito dell’Azione Iv.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione’ del nuovo Asse Iv del Pon Ricerca e Innovazione. Altre 30 selezioni pubbliche sono previste per contratti di durata triennale, per lo svolgimento di attivita’ di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito dell’Azione Iv.6 – “Contratti di ricerca su tematiche green”.

A entrambe le selezioni possono partecipare candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero, ovvero, per i settori concorsuali interessati, del diploma di specializzazione medica. I decreti rettorali di riferimento sono il nr. 3410 e il n. 3411 del 4 ottobre scorso, i bandi sono consultabili nel sito internet dell’ateneo, www.unict.it, nella sezione Bandi e concorsi > Reclutamento ricercatori. La scadenza dei termini per concorrere è fissata al prossimo 25 ottobre.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI