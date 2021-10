Via Crispi, due anni di attesa per i lavori del sottopassaggio VIDEO

PALERMO – Dal 2019 la carreggiata di via Crispi, in direzione porto, è dimezzata, questo perché si attendono i lavori di messa in sicurezza del sottopassaggio che, però, ancora devono iniziare. Negli anni si è provveduto solo a transennare la zona che ha visto nascere erbacce e con il tempo è diventata una piccola discarica, senza, però, la manutenzione necessaria ma, forse, qualcosa si muoverà a breve.

Nella zona sono stati effettuati i lavori al collettore fognario che, per fortuna, sono già terminati e non creeranno ulteriori disagi, ma a breve riprenderanno quelli relativi all’illuminazione fino a piazza XIII Vittime.

Il sottopassaggio, intanto, resta in attesa di manutenzione. L’opera rientra o meglio rientrava nell’accordo quadro per ponti e sovrappassi relativo al triennio 2017-2020, ma l’accordo con la ditta TecnoCostruzioni, che dovrà intervenire per realizzare i lavori, è stato stipulato solo lo scorso 9 febbraio. In questo modo il Comune avrà a disposizione una ditta ogni qual volta dovrà intervenire, senza un nuovo bando.

“Il progetto per il sottopassaggio di via Francesco Crispi è pronto – si affretta ad affermare l’assessore ai lavori pubblici Maria Prestigiacomo – manca semplicemente il documento del progetto di sicurezza del cantiere che sta preparando l’architetto Cittati. Quindi, fatto questo verrà consegnato alla ditta e si potrà procedere ai lavori. Questo del sottopassaggio è il primo lavoro che l’accordo quadro farà.

Incertezza sull’inizio dei lavori dunque, ad oggi non ci sono date: “I tempi di realizzazione del lavoro non saranno molto lunghi, non sono grandi lavori. Non so dire quando potranno cominciare perché tutto dipende da quando verrà completato il documento dall’architetto – ha continuato l’assessore. Durante la realizzazione dei lavori non ci saranno ulteriori intralci per i cittadini che transiteranno, inoltre nel frattempo porteremo a termine i lavori per l’illuminazione. I lavori cominceranno i lavori e mi auguro che tutto si possa concludere entro Natale”. Sarebbe un bel regalo per la città che soffre molto per il traffico.