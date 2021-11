Piano triennale: “Pensavamo ci fossero le condizioni per non perdere tempo”

PALERMO – “Ancora oggi un nulla di fatto sul fronte del piano triennale delle opere pubbliche. La ‘proposta’ effettuata dalla nuova maggioranza del Consiglio si è scontrata con l’evidenza che il punto è all’ordine del giorno dal mese di maggio“. Lo dicono i consiglieri comunali di Palermo dei gruppi Avanti Insieme, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Sinistra Comune.

“Oggi, votando favorevolmente la pregiudiziale di Fratelli d’Italia che voleva il sindaco in Aula, dopo avere noi stessi chiesto e ottenuto dal primo cittadino la disponibilità ad essere presente, pensavamo ci fossero tutte le condizioni per non perdere tempo ulteriore e continuare i lavori a oltranza. Eravamo certi così di andare incontro immediatamente al primo punto delle richieste di audizione da loro avanzate. Incredibilmente il centrodestra ha invece abbandonato l’aula, facendo per l’ennesima volta saltare il numero legale”.

“È evidente la volontà di procedere con azioni di ostruzionismo – aggiungono i consiglieri – senza volersi assumere la responsabilità del ritardo nella votazione di un atto che il Consiglio discute in pratica dal mese di marzo. Un atto che tutti gli uffici, le associazioni di categoria, le parti sociali e tantissimi cittadini fuori dal Palazzo reputano urgentissimo, mentre evidentemente la destra del Consiglio Comunale preferisce speculare politicamente e uscire dall’Aula quando la discussione si fa concreta. Proseguiremo l’occupazione dell’aula consiliare per dare un forte segnale alla città. Indiciamo inoltre un’assemblea pubblica domani, sabato mattina, alle 11, in piazza Pretoria per confrontarci su quanto accaduto“.



