Art1: “Denunciare consiglieri comunali di centrodestra e renziani”

PALERMO – “I consiglieri comunali del centrodestra e i loro neo-alleati renziani devono essere denunciati all’opinione pubblica per quello che sono: irresponsabili e vili”. Lo afferma Mariella Maggio, segretaria della federazione palermitana di ArticoloUno riferendosi anche a quanto accaduto ieri in consiglio comunale, quando la maggioranza ha cercato di dare precedenza al Piano Triennale, con l’opposizione che ha abbandonato la seduta facendo mancare il numero legale. Poco dopo i consiglieri di maggioranza hanno inscenato una protesta occupando l’aula.

“Irresponsabili – spiega la dirigente di Art1 – perché stanno facendo perdere diverse centinaia di milioni di euro stanziati per lavori di primaria importanza: l’illuminazione urbana, la costruzione di nuovi asili, il completamento della rete tranviaria, solo per citarne alcuni. Vili perché non hanno il coraggio di votare contro, ma usano vari trucchetti, grazie anche alla complicità del presidente del Consiglio comunale, per impedirne l’approvazione senza sporcarsi le mani”.

“Così pensano di logorare la giunta – denuncia Mariella Maggio – ma a subire un gravissimo danno sono i palermitani, che hanno diritto ad avere servizi degni di una grande città. Il centrodestra – conclude – sta dimostrando tutta la sua inadeguatezza. A livello regionale non riesce a farsi approvare un solo progetto finanziabile con i fondi del Pnrr e il presidente Musumeci passa il suo tempo nell’unico impegno che lo interessa: convincere gli alleati a ricandidarlo il prossimo anno. A Palermo, il centrodestra sa soltanto bloccare gli investimenti, pensando di potere riconquistare così Palazzo delle Aquile. Intanto, non c’è classifica che non veda la Sicilia agli ultimi posti”.



