Covid: la variante che fa paura è già in Europa, c’è il primo caso

Individuata per la prima volta in Sudafrica contiene 32 mutazioni

ROMA – Paura in Europa per la nuova variante individuata in Sudafrica, forte di ben 32 mutazioni. Il vecchio continente si blinda e chiude la frontiera all’Africa australe, ma un caso c’è già in Belgio. Si tratta di una donna che ha accusato sintomo dieci giorni dopo essere rientrata dall’Egitto attraverso la Turchia. La donna non era vaccinata.

Anche Israele ne registra uno e sale la preoccupazione dell’Oms. Per il Centro europeo controllo delle malattie il livello di rischio “alto o molto alto” va colmato il gap sulle immunizzazioni. Pfizer e Moderna fanno sapere di essere già al lavoro per la modifica del vaccino con la proteina derivante dalle nuove varianti. Il ministro Speranza: “Sulla nuova variante scelta una linea di massima prudenza”.



