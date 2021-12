Palermo, dopo le piogge in tutta la città spuntano buche pericolose FOTO

PALERMO – Le intense piogge degli ultimi giorni hanno causato numerosi problemi alla città di Palermo, con tanti interventi richiesti ai vigili del fuoco.

In città, intanto, sono spuntante numerosissime e pericolosissime buche per gli automobilisti, ma anche per chi si trova in moto o a piedi.

L’attuale stato delle strade è dovuto alla mancata manutenzione che Rap non esegue più dopo che il Comune ha tolto il servizio alla stessa, senza assegnare ad altri questa manutenzione.

Di seguito le foto inviate alla nostra redazione. Invia la tua segnalazione scrivendo a [email protected]





























