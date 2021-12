Ravanusa, Italgas chiude tratte della rete nell’area dell’esplosione

A fronte dell’evacuazione dei residenti dalla zona sottoposta a sequestro a Ravanusa, per garantire il massimo livello di sicurezza, la Società ha deciso di mettere temporaneamente fuori servizio le tratte della rete di distribuzione presenti nell’area sottoposta a sequestro. Lo dice Italgas.

La zona interessata

“Pertanto – dice l’azienda – a tutela della collettività, tecnici della società attiveranno specifici cantieri nelle seguenti zone: via Savonarola angolo via Tommaso D’Aquino, via Trilussa angolo via Savonarola, via Della Pace angolo via Delle Scuole, via Trilussa angolo via Cicervacchio, via Galilei cortile civico 202, via Galilei cortile civico 204, via Galilei angolo via Della Pace”. I lavori si concluderanno entro la mattinata di domani.



