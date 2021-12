Il giorno più buio del Catania: il Tribunale lo dichiara fallito

CATANIA. I giudici del Tribunale fallimentare questa mattina hanno dichiarato il fallimento del Calcio Catania 1946. Un pronunciamento che squarcia un sentimento di attaccamento a quei colori che a Catania vanno bel oltre il calcio.

La sezione fallimentare del Tribunale etneo aveva già espresso parer negativo al rinvio che era stato chiesto dai legali del club.

Una vicenda paradossale nella quale la scorsa estate la tifoseria rossoazzurra aveva provato a salvare il salvabile dando vita, su invito della Sigi (la società che detiene la proprietà del Calcio Catania), ad una sottoscrizione da 150 mila euro per l’avvio della stagione dopo quell’intervento della Covisoc che diede il via libera all’iscrizione al Campionato di Serie C al termine di un confronto infuocato tra i componenti del collegio.

Cosa accade adesso?

E’ già stato nominato un triunvirato fallimentare composto da due commercialisti ed un legale: ma è difficile comprendere cosa potrà accadere nell’immediato. Intanto, è stato concesso l’esercizio provvisorio e più avanti si vedrà in che modo potrà essere completata la stagione.

C’è da preservare in ogni il titolo sportivo ed è inutile girarci attorno: quella ricapitalizzazione attesa (ma mai arrivata) avrebbe forse, e sottolineiamo il forse, concesso qualche tempo in più al sodalizio etneo.

Ma ormai sono solo parole.

Quello di oggi è uno dei giorni più bui della storia del Calcio catanese.

I fatti

L’esercizio provvisorio della società sarà valido fino al 2 gennaio. Lo stato di insolvenza del club – per un importo complessivo di 56 milioni di euro tra debiti con l’erario (53 milioni) e debiti sportivi (3 milioni) – ha portato il tribunale a dichiararne il fallimento su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Fabio Regolo per conto della procura della Repubblica. Il colpito adesso passerà nelle mani dei curatori per individuare le disponibilità economiche necessarie per portare a termine la stagione sportiva 2021/22.

Ieri il Catania si era presentato in udienza con una manifestazione di interesse da parte di un imprenditore romano, senza specificare pero’ tempi e modi. Un piano di rientro ritenuto dal Tribunale insufficiente. Al club rossazzurro restano 30 giorni per impugnare la sentenza di fallimento, con reclamo alla corte d’Appello.

La sentenza

Dalla sentenza del tribunale di Catania che ha sancito il fallimento della societa’ sportiva rossazzurra, si evince che il Calcio Catania ha accumulato debiti sportivi per quasi tre milioni e un’esposizione debitoria complessiva di 54 milioni di euro (33 milioni per debiti diversi da quelli tributari e contributivi e un patrimonio netto negativo di 13 milioni di euro).



