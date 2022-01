Lampedusa, approda la nave di Bansky: a bordo più di 50 migranti

LAMPEDUSA (AG) – Sbarcati a Lampedusa 58 migranti, soccorsi nei giorni scorsi dalla Louise Michel, la nave umanitaria finanziata dall’artista Banksy. Tra loro anche 17 donne e 3 minori accompagnati. Provengono da Camerun, Gambia, Mali, Costa d’Avorio e Burkina Faso.

Per la giornata di oggi, intorno alle 13.30, è previsto l’arrivo a Pozzallo della Mare Jonio che ha a bordo 70 migranti, soccorsi nei giorni scorsi in due diverse operazioni nel Mediterraneo centrale. Il porto è stato assegnato alla nave di soccorso civile battente bandiera italiana come Place of destination.

Gli sbarchi si sono registrati anche ieri. 142 i migranti arrivati a Lampedusa.

Leggi notizie correlate • Incursione a mostra Warhol Banksy, 32 barchette per Sea Rescue



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI