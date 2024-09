A 76 anni crea una piazza di spaccio a San Cristoforo: arrestato

Ad Aci Sant’Antonio arrestati tre giovani, tra cui un minorenne

CATANIA – Avrebbe creato una piazza di spaccio nel cuore di San Cristoforo. Le macchine si accostavano e lui si avvicinava, non facendoli neanche scendere e consegnando la marijuana direttamente. Il protagonista ha 76 anni.

È stato arrestato adesso in flagrante dai carabinieri della stazione di Nesima. I militari avevano appreso da loro fonti che l’anziano pusher stava spacciando a San Cristoforo. A quel punto si sono appostati e hanno visto con i loro occhi: stava attendendo i clienti.

Un fitto viavai

Il viavai sarebbe stato piuttosto fitto. L’arrestato, per l’accusa, raccoglieva degli involucri nascosti sotto una tavoletta di legno poggiata sul manto stradale e effettuava le consegne. I Carabinieri, a quel punto, hanno deciso di intervenire.

Lo hanno accerchiato e bloccato. In tasca aveva 115 euro e sotto tavoletta in legno diversi involucri di carta stagnola contenenti marijuana, pronta per essere spacciata. Tutta la droga e i soldi sono stati sequestrati, mentre il pusher è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Tre arresti ad Aci Sant’Antonio

Ad Aci Sant’Antonio invece sono stati arrestati tre presunti spacciatori di 20, 19 e 15 anni. In questo caso si registrava un “anomalo affollamento di ragazzi” in un vicolo cieco di Lavinaio. A quel punto i militari si sono appostati. E hanno visto entrare una Ford Fiesta bianca, che ha percorso il vicolo sino alla fine, raggiungendo l’accesso a un fondo agricolo.

Dall’auto sono scese due persone, il ventenne e il quindicenne, che hanno imboccato una stradina raggiungendo un casolare. A quel punto, hanno estratto dalle frasche due buste di plastica. Poi è scattato il blitz. Il 19enne che faceva da palo è stato bloccato.

I due, dentro un casolare, stavano confezionando circa 120 grammi di marijuana. Alla vista dei carabinieri hanno tentato la fuga ma sono stati inseguiti e prontamente bloccati, quindi messi in sicurezza.