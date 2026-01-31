Ast concorso per 73 posti, basta il diploma di scuola media: requisiti

PALERMO – Concorso all’Ast, l’azienda siciliana del trasporto pubblico. Previsti 73 posti, analizzando i requisiti emerge che basta il diploma. E la graduatoria finale potrà scorrere, facendo aumentare i posti. I particolari.
Ast, il bando
“Bando di selezione – si legge sul portale ufficiale – per l’assunzione di n. 73 operatori di esercizio per AST SPA, parametro retributivo 140 del CCNL autoferrotranvieri del 27 novembre 2000, con formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione eventuale di ulteriori operatori di esercizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time”.
Concorso all’Ast, i requisiti
a)Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all’Unione europea;
b) Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (c.d. scuola media inferiore);
d) possesso della patente di guida cat. D, in corso di validità;
e) possesso del certificato di abilitazione professionale CQC persone (Carta di Qualificazione del Conducente), in corso di validità;
f) Possedere l’idoneità fisica e psico-attitudinale necessaria per l’efficiente svolgimento continuativo ed incondizionato delle mansioni di conducente di linea, in base alle vigenti disposizioni del personale di guida delle aziende di trasporto pubblico;
g) Non avere a proprio carico condanne penali, anche non definitive, per reati non colposi classificati quali delitti contro la Pubblica Amministrazione (da art. 314 a art. 356 del codice penale), delitti contro l’ordine pubblico (da art. 414 a art. 421 del codice penale), delitti di comune pericolo mediante violenza (da art. 422 a art. 437 del codice penale), delitti contro la libertà sessuale (da art. 519 a art. 537 del codice penale), delitti contro la persona (da art. 575 a art. 623-bis del codice penale), delitti contro il patrimonio (da art. 624 a art. 648 ter.1 del codice penale), delitti in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche in forma associativa, previsti dal D.P.R. n. 309/1990 e ss.mm.ii.;
h) Non avere a proprio carico provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono l’accesso ai pubblici impieghi o provvedimenti, emessi da una pubblica amministrazione o da enti o società di erogazione di servizi pubblici, di destituzione o di dispensa per scarso rendimento o per motivi disciplinari o di licenziamento o di decadenza dall’impiego per aver conseguito un impiego pubblico con documenti falsi ovvero viziati da invalidità insanabile;
i) Non essere stato dichiarato inidoneo a titolo definitivo alla medesima mansione in occasione di precedenti visite assuntive;
Presentazione della domanda
