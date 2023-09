A Caivano spari nella notte, lo sfogo del parroco: qui può morire chiunque

Raid di criminali in moto e a volto coperto che hanno sparato all'impazzata seminando il terrore

NAPOLI – Ancora violenza al Parco Verde di Caivano. Intorno a mezzanotte “in sella alle loro moto, sono arrivati ancora una volta. Volti coperti. Armi pesanti in mano. Sfrecciano per i viali sparando all’impazzata. È il terrore…”. La denuncia per l’ennesimo episodio di violenza e di sfida allo Stato arriva con un post su Facebook del parroco, don Maurizio Patriciello.

La scorsa notte ha assistito a quella che da queste parti chiamano stesa, raid intimidatori effettuati da bande criminali che sparano all’impazzata senza un obiettivo specifico. “Le stese fanno paura – scrive il parroco su Fb -. Può morire chiunque. Signore, aiutaci. E voi tutti che avete criticato le forze dell’ordine e l’intervento del governo, vergognatevi. E, se avete il coraggio, venite voi ad abitare con i vostri figli al “Parco Verde” in Caivano. Forza, fratelli e sorelle onesti del Parco Verde. Coraggio. Il Signore non ci abbandona”.

Patriciello era riuscito a far visitare il Parco Verde di Caivano, considerato uno dei luoghi più pericolosi d’Italia e una delle piazza di spaccio più grandi d’Europa, alla premier Giorgia Meloni. Una visita chiesta a gran voce dopo che erano emerse le violenze sessuali di gruppo ai danni di due minorenni. Il 31 agosto la premier dal Parco Verde aveva promesso “una bonifica radicale” di tutta l’area.

“Notte insonne. Notte da incubi. Gli uomini con il mitra sono scappati. Ritorneranno. È certo – scrive in un altro post don Maurizio -. Nessuno sa dire quando ma ritorneranno. Intanto si vive nel terrore. Abbraccio tutti. I bambini e i vecchi. I giovani e i malati. Un abbraccio grande agli uomini e alle donne delle forze dell’ordine. Stamattina si ricomincia. Siamo stanchi. Sfiniti. Ma dobbiamo raccogliere le forze. Signore, donaci la forza di non mollare. Di non arrenderci. Di non scappare. Allontana da noi la paura che ci paralizza. E moltiplica la speranza. Resta con noi, Signore. Resta con noi”.