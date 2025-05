A Champoluc vince Prodhomme davanti a un Del Toro sempre più in rosa

AOSTA (ITALPRESS) – Nicolas Prodhomme ha vinto la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2025, la Biella-Champoluc di 166 km. Il francese ha trionfato in solitaria: seconda la maglia rosa Isaac Del Toro, terzo Richard Carapaz. Ottima seconda piazza per il messicano della UAE Team Emirates XRG, che guadagna anche secondi di abbuono, portandosi avanti adesso con un vantaggio di 43 secondi proprio sull’ecuadoriano della EF Education-EasyPost nella classifica generale.

La solita fuga di circa 30 uomini ha animato la “tappa regina” del Giro, in mezzo anche Antonio Tiberi, a caccia del successo di giornata dopo aver accumulato troppo ritardo. Col passare dei chilometri il francese della Decathlon AG2R La Mondiale Team è rimasto da solo, mantenendo circa un minuto di vantaggio sui big, prima di arrivare in solitaria. A 6,5 km dall’arrivo Carapaz ha provato a staccare Del Toro, Simon Yates non è riuscito a rispondere (ora il britannico ha un ritardo di 1’21”).

A vincere la volata ristretta è stato ancora una volta il messicano, sempre più vicino alla sua prima vittoria di un Grande Giro. Nel finale Giulio Pellizzari è rimasto coinvolto in una caduta, ma l’azzurro della Red Bull-BORA Hansgrohe si è subito rialzato. Domani la ventesima tappa, la Verres-Sestriere (Vialattea), di 205 km; domenica il gran finale a Roma.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).