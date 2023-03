A Palermo il primo Trofeo della Legalità in memoria di Joe Petrosino

Un ponte virtuale tra Palermo e New York

2' DI LETTURA

PALERMO – Un ponte virtuale tra Palermo e New York, nel segno dello sport, della legalità e della memoria. Sarà questo il leitmotiv del I Trofeo della Legalità Rotary – Memorial Joe Petrosino, in programma domenica 19 marzo nel capoluogo siciliano. L’evento sportivo si svolgerà nel giorno della “Festa del Papà”, con l’obiettivo di promuovere i valori della legalità, condividerli, stimolando la memoria per non dimenticare.

La manifestazione, organizzata dall’ASD Sicilia Running Team in sinergia con il Rotary Club Palermo, Palermo Est, Palermo Monreale, Palermo Baia dei fenici, Palermo Mondello, Palermo Libertà e in collaborazione con l’Associazione Culturale ‘‘Joe Petrosino Sicilia’’, ADDIOPIZZO Palermo e l’A.S.D. Scuola Atletica Berradi 091, vuole ricordare la figura del poliziotto italiano naturalizzato statunitense, pioniere nella lotta contro il crimine organizzato, ucciso a colpi di pistola il 12 marzo del 1909 a Palermo, nei pressi di villa Garibaldi a Piazza Marina.

CHI ERA JOE PETROSINO

Giuseppe Petrosino, detto Joe, era un poliziotto italiano naturalizzato statunitense, pioniere nella lotta contro il crimine organizzato, ucciso a Palermo il 12 marzo 1909. Alcune delle tecniche di lotta al crimine organizzato, di cui Petrosino è stato ideatore, vengono utilizzate ancora oggi dalle forze dell’ordine. In missione top secret nel capoluogo siciliano, fu freddato da alcuni colpi di pistola a Piazza Marina nella sera del 12 marzo 1909. L’uccisione fu commessa probabilmente da Paolo Palazzoto, ma il mandante era il boss Vito Cascio Ferro. Petrosino stava indagando sui rapporti tra le cosche mafiose di New York e i loro collegamento con la città di Palermo.

CAMPO BASE IL CENTRO DI PALERMO

Campo di gara sarà il cuore di Palermo, partenza e arrivo sono previsti a Piazza Castelnuovo, con gli atleti che dovranno effettuare cinque giri, per un totale di 10 chilometri; il classico “bastone”, veloce e soprattutto omologato Fidal con i tempi che saranno certificati. Un giro invece sarà l’impegno per i più piccoli accompagnati da papà, mamma, nonni e magari anche dai propri amici a quattro zampe.

L’evento agonistico sarà anche valido come primo appuntamento del circuito regionale BioRace che quest’anno spegne venti candeline.

IL PROGRAMMA

8.30 ritrovo giuria e concorrenti

10.30 partenza gara internazionale e atleti senior/master

11.30 partenza non competitiva “4 passi con papà”

12.15 cerimonia di premiazione

INFO E ISCRIZIONI: https://www.endu.net/it/events/memorial-joe-petrosino-rotary/