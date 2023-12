Abusata dal patrigno da quando ha 12 anni, si ribella e lui la minaccia: “Fai la fine di Giulia”

La ragazza ha raccontato tutto agli agenti che l'hanno tratto in arresto

Ha subito abusi da parte del patrigno fin dall’età di 12 anni, fino a quando la ragazza piemontese si è ribellata all’uomo di 65 anni che, in risposta, l’avrebbe picchiata e minacciata di morte, facendo esplicito riferimento a Giulia Cecchetin, la ragazza di Vigonovo uccisa dal fidanzato.

La polizia ha tratto in arresto l’uomo. Nei suoi confronti, il giudice per lei indagini preliminari del tribunale di Vercelli ha disposto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, la misura cautelare dell’arresto in carcere.

Le indagini sono scattate quando la ragazza si è presentata in questura raccontando la sua drammatica storia. Stando al suo racconto, gli abusi da parte del compagno della madre sarebbe iniziati in casa quando lei aveva solo 12 anni e avrebbe rivelato dei particolari definiti dagli inquirenti raccapriccianti. Gli abusi sarebbero iniziati prima con piccole attenzioni, poi con atti sempre più violenti, divenuti con il tempo quotidianità. Quando la ragazza è cresciuta, ha deciso di ribellarsi, sottraendosi agli abusi, ma da parte dell’uomo sarebbero arrivate le minacce e le violenze.

L’uomo, visto il diniego della giovane, avrebbe iniziato a colpirla violentemente fino a minacciare la donna di farle fare la fine di Giulia Cecchettin. In base alla gravità dei fatti raccontati dalla ragazza, ma anche delle violenze psicologiche e delle minacce nei suoi confronti accertate dagli investigatori, il sostituto Procuratore Paternò ha chiesto e ottenuto l’arresto del 65enne.