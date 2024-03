Agcom, arrivano le sanzioni per chi ha visto le partite illegalmente: multe fino a 5 mila euro

Molti utenti sono stati individuati grazie alla piattaforma Piracy Shield

Dal primo febbraio è attiva la piattaforma Piracy Shield gestita dall’Agcom, utile ad individuare e segnalare chi diffonde i contenuti illeciti e chi ne fruisce attraverso piattaforme di streaming online illegali.

Il commissario Agcom Massimiliano Capitanio sui suoi canali social ha annunciato che a breve arriveranno le multe da 150 a 5.000 euro per tutti coloro che hanno fruito di materiali pirata, in particolare chi è stato individuato grazie a Piracy Shield, che dovrebbe averne già oscurato i contenuti in tempo reale durante la visione, nell’arco di trenta minuti.