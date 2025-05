Aggiudicazione dell’ex Costes, chiesti chiarimenti all’Amministrazione

A chiederli presidente dell'VIII Circoscrizione Marcello Longo

PALERMO – “In relazione alla Determinazione Dirigenziale del 08.05.2025 con cui l’Area Patrimonio del Comune di Palermo ha aggiudicato il fabbricato di Villa Costa, l’VIII Circoscrizione si unisce all’auspicio che il “bene comune” in oggetto venga presto recuperato e torni a essere una risorsa per i cittadini”, a scriverlo è Marcello Longo, presidente dell’VII Circoscrizione dopo l’assegnazione dell’ex Costes, immobile presente all’interno di Villa Costa, alla società Crs Managinvest srl.

“Ricordando come la Presidenza e il Consiglio della Circoscrizione di appartenenza territoriale abbiano costantemente applicato grande attenzione e manifestato elevato interesse a seguire ed essere parte del processo di recupero e riqualificazione dell’immobile di proprietà comunale ubicato all’interno di Villa Gaetano Costa (già “Verde Terrasi”), il sottoscritto – continua Marcello Longo – ha ribadito all’assessore competente e al sindaco il fermo auspicio che tale processo non possa esulare dal ripristino della storica e tanto apprezzata “biblioteca comunale” (gestita direttamente dal Comune di Palermo all’interno del fabbricato), nonché dalla possibilità di utilizzare il “bene comune” di cui trattasi anche per attività comunali di animazione territoriale.

“Contestualmente, la stessa Presidenza dell’VIII Circoscrizione ha espresso l’esigenza di chiarimenti in ordine ai termini economici per i quali è stata formalizzata l’aggiudicazione; in particolare chiedendo di specificare: 1) se gli euro 58.400,00 indicati nella “Determinazione Dirigenziale n.6527 dell’08.05.2025 sono da considerare relativi al canone complessivo da corrispondere dalla ditta assegnataria nei sei anni dello stipulando contratto; 2) se il suindicato importo possa essere pagato dal soggetto aggiudicatario anche sotto forma di spese da sostenere per la manutenzione straordinaria dell’immobile e detrarre in compensazione; 3) con quali modalità verrebbe affrontata l’ipotesi in cui le opere necessarie per la manutenzione straordinaria dell’immobile fossero di importo superiore rispetto alla suindicata cifra. Infine, sono state manifestate perplessità in ordine alla aggiudicazione a una ditta (indicata in Determina con il nominativo “Giorgio Cristiano”) che risulterebbe quale socio unico della “Crs Managinvest srl”, che attualmente – presso il pubblico Registro delle Imprese – risulta vantare un capitale sociale di appena euro 5.000,00, avere la sede sociale a Roma, non avere all’attivo nessun dipendente ed esercitare esclusivamente l’attività di “affittacamere””.

“In merito, l’VIII Circoscrizione attende chiarimenti e rassicurazioni da parte dei competenti Uffici dell’Amministrazione Comunale”, conclude la nota.