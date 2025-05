Villa Costa, il ‘Costes’ verso la riapertura: assegnato l’immobile

Era preda dei vandali dopo la chiusura del 2018

PALERMO – Il vecchio ‘Costes’ è pronto a tornare a nuova vita. L’immobile che si trova all’interno di Villa Costa, chiuso ormai dal 2018, quando scadde la concessione alla vecchia società che lo gestiva, infatti è stato assegnato alla ditta Giorgio Cristiano, che si è aggiudicato la gara pubblicata dal comune di Palermo.

Per l’immobile, che negli anni è stato vandalizzato e rischiava di diventare simbolo di degrado, sono state presentate ben undici offerte, alcune di queste però, in totale cinque, sono state escluse perché arrivate in ritardo o perché mancavano alcuni documenti richiesti.

Ad avere la meglio, dunque, la ditta Giorgio Cristiano che ha presentato l’offerta di 58mila e 400 euro, cifra che sarà suddivisa per i sei anni di concessione, come prevedeva la gara. La concessione, dopo i sei anni, potrà essere rinnovata per ulteriori sei anni.

I tempi per la riapertura, ad oggi, non sono certi perché l’immobile avrà necessità di importanti lavori di ripristino.

Marino: “Apprezzamento per l’assegnazione ma servono chiarimenti”

“Esprimo apprezzamento per l’avanzamento nella procedura di riqualificazione dell’immobile di Villa Costa, ma nulla sappiamo circa l’offerta sociale, culturale e ricreativa proposta, nonché sugli specifici termini economici dell’affidamento”, dichiara Emanuele Marino, consigliere comunale dell’Ottava Circoscrizione.

“Chiederò – aggiunge – nella seduta di Consiglio dell’Ottava Circoscrizione di oggi di avere chiarimenti dall’Assessore al ramo, Brigida Alaimo che abbiamo già invitato nelle scorse settimane, e dagli uffici competenti”.