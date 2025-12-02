 Agrigento, Siciliacque sospende la riduzione della fornitura idrica ad Aica
Agrigento, Siciliacque sospende la riduzione della fornitura idrica ad Aica

La decisione dopo il prestito della Regione all'azienda
PALERMO – Scongiurata la crisi idrica nell’Agrigentino. Siciliacque ha sospeso la procedura di riduzione dell’erogazione idrica nei confronti di Aica. La comunicazione è arrivata a Palazzo d’Orléans dall’amministratore delegato e dal presidente della società, Stefano Mereu e Salvatore Castrovinci.

La decisione segue l’emendamento alla legge di Stabilità presentato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e approvato dalla Commissione Bilancio lo scorso 27 novembre. La norma prevede un prestito di 20 milioni di euro destinato all’Azienda idrica comuni agrigentini per coprire i debiti accumulati nei confronti di Siciliacque.

