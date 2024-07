Al ‘Camillo Restaurant’ torna anche la musica: impianto dissequestrato

Accolta la richiesta della difesa

PALERMO – Dopo l’immobile viene dissequestrata anche l’apparecchiatura per la diffusione della musica al “Camillo Terrace and Restaurant”.

Il locale dunque può riprendere a pieno la sua attività. ll decreto di revoca del precedente sequestro è firmato dalla stessa Procura della Repubblica.

Il 3 luglio scorso il giudice per le indagini preliminari Lorenzo Chiaramonte aveva revocato il sequestro del ristorante che si trova nel palazzo della Feltrinelli, in via Cavour, con accesso da via Lucifora.

Il locale era stato chiuso dalla polizia municipale – le indagini erano coordinata dalla Procura – lo scorso 25 maggio, perché senza autorizzazione sarebbe stato trasformato in una discoteca. La contestazione è che nel corso di un controllo fossero state trovate circa 500 persone che ballavano.

Il gip aveva parzialmente accolto la richiesta degli avvocati Giovanni Rizzuti e Gianluca Corsino, legali di Dario Castagna, titolare del locale. Già in quella sede il giudice aveva ritenuto opportuno che l’attività di ristorazione, per cui nessuna contestazione era stata sollevata, proseguisse anche per salvaguardare i posti di lavoro.

La difesa ha sempre contestato che fosse stata scoperta una festa danzante abusiva, sottolineando che la licenza rilasciata al locale prevede anche la possibilità di organizzare eventi di “piccolo intrattenimento”. Ora la decisione del pubblico ministero Clio Di Guardo di dissequestrare l’apparecchiatura musicale alla luce della documentazione prodotta dalla difesa.