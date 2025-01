Al via i lavori al porto di Favignana, investimento da 26,3 milioni di euro

Firmato il contratto

FAVIGNANA (TRAPANI) – Sottoscritto dal Comune di Favignana e dal Consorzio InfraTech il contratto per il primo stralcio dei lavori di messa in sicurezza del porto. L’intervento, finanziato dalla Regione Siciliana per 26 milioni e 350 mila euro, prevede la costruzione di una nuova diga foranea e il completo ammodernamento dell’area portuale.

L’intervento consentirà di potenziare la capacità di accoglienza turistica e commerciale dell’isola. “Oggi è un giorno storico per le Egadi – afferma il sindaco Francesco Forgione -. Dopo oltre vent’anni si conclude un lungo e complesso percorso, iniziato con l’amministrazione Ernandez, che ha visto il susseguirsi di numerosi protagonisti, difficoltà burocratiche e ostacoli da superare. Nelle prossime settimane avvieremo tutte le attività tecniche necessarie per iniziare i lavori già in primavera”.

L’ingegnere Giuseppe Marino, capo del Genio civile di Trapani, spiega che i lavori potrebbero concludersi entro un paio di anni.