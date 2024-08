“È un rapinatore seriale”, arrestato mentre entra al supermercato

Nell'ultima ha minacciato un professionista con una pistola

PALERMO – I carabinieri della compagnia di Alcamo lo hanno arrestato mentre entrava in un supermercato. Da due settimane aspettavano il momento giusto per eseguire l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Antonio Campo, pregiudicato di 31 anni.

Deve rispondere di tre rapine, tentate o consumate negli ultimi mesi. Campo era in compagnia di un palermitano di 42 anni. Avevano a disposizione una macchina rubata a Palermo.

Al trentunenne viene contestata la rapina subita lo scorso maggio dal titolare di una tabaccheria del centro della cittadina in provincia di Trapani. Con la scusa di dovere comprare un biglietto del bus il malvivente, che la Procura avrebbe identificato in Campo, tentò di portare via la cassa.

Pochi giorni dopo fu preso di mira un diciottenne che passeggiava in strada, costretto a consegnare i pochi soldi che aveva in tasca.

Infine, a giugno, Campo avrebbe seguito fino allo studio un professionista che aveva prelevato 500 euro al bancomat, costretto a consegnare il denaro sotto la minaccia di una pistola.