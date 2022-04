Almaviva, esplode la rabbia: bloccato il traffico a Palermo VIDEO

Circa 500 lavoratori vedono a rischio il loro futuro e hanno protestato in via Ugo La Malfa

PALERMO – Continuano le proteste dei circa 500 lavoratori ex Almaviva. “Non avevamo luogo dove scioperare, oggi ci siamo riuniti in via Ugo La Malfa 102, sotto la sede di Covisian e in autonomia abbiamo bloccato il traffico. Non possono giocare con la pelle di centinaia di famiglie. Chiediamo a Covisian di mantenere fede all’accordo ministeriale firmato in data 21 ottobre 2021 davanti al governo e ai sindacati, nel quale si faceva carico di assumere i 543 ex Almaviva in più step con la clausola sociale di tipo B“. Afferma a LiveSicilia Marco Marulli ex dipendente Almaviva da ben 17 anni.

Proprio la Covisian, società nella quale era stata ricollocata parte dei dipendenti del call center palermitano, ha infatti inviato alle parti sociali e alle istituzioni competenti la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo per 221 addetti. La stessa società fa sapere che “tale procedura si è resa necessaria a seguito del mancato conferimento a Covisian del nuovo contratto per la fornitura del servizio e della conseguente naturale scadenza, al 30 aprile 2022, del periodo semestrale di fornitura transitoria negoziato tra le stesse parti nell’agosto del 2021″.

Stando ai dipendenti una situazione tutta “all’italiana” nella quale loro sono gli agnelli da sacrificare.

“Ancor prima della convocazione al ministero del Lavoro, Covisian anticipa quindi i tempi e getta nella disperazione 221 famiglie, che si aggiungono alla disperazione delle 300 famiglie in Almaviva che dovevano transitare in Covisian – dichiarano il segretario generale Slc Cgil Palermo Marcello Cardella e il segretario Slc Cgil Palermo Emiliano Cammarata -. Precisiamo che per noi si tratta di un atto irresponsabile e vergognoso, che respingiamo al mittente e che contrasteremo con tutte le nostre forze, così come lotteremo per garantire l’occupazione di tutto il perimetro ex Alitalia oggi in Almavaliva, come previsto dall’accordo in sede ministeriale del 21 ottobre”. “Siamo indignati – aggiungono Cardella e Cammarata – per il comportamento di due aziende, Ita e Covisian, che si fanno la guerra commerciale sulla pelle dei lavoratori”.