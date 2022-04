Palermo, il popolo Almaviva in piazza contro i licenziamenti – VIDEO

La protesta davanti alla sede della Presidenza della Regione

PALERMO – Arriva la procedura di licenziamento per i 217 operatori del call center Ita che solo sei mesi fa erano passati da Almaviva a Covisian, la ditta vincitrice dell’appalto. Questa mattina i lavoratori sono scesi nuovamente in piazza, di fronte alla presidenza della Regione, per chiedere un tavolo al ministero del Lavoro. L’incontro fra le sigle sindacali e vertici dell’azienda è stato fissato per il 20 aprile.

Pochi giorni fa gli stessi lavoratori del call center che gestisce il servizio per la compagnia aerea Ita avevano manifestato davanti alla Prefettura. Una delegazione sindacale è stata ricevuta dal prefetto per rappresentare il dramma dei lavoratori del call center, al centro della vertenza legata al subentro di Ita ad Alitalia e al passaggio dell’appalto del servizio assistenza clienti a Covisian. In rappresentanza del Comune, era presente l’assessora Giovanna Marano. Il 21 ottobre scorso si era raggiunto un accordo che metteva in sicurezza i lavoratori. Ma qualche giorno fa Covisian ha dichiarato che l’intesa commerciale con Ita non è andata a buon fine e che il contratto per la fornitura del servizio di contact center scadrà a fine mese.