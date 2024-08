L’arcivescovo Luigi Renna “colpito da infarto”: è stato operato nella notte

La comunicazione e le condizioni

CATANIA – “Carissimi, vi informo che il nostro Arcivescovo, Mons. Luigi Renna, questa notte è stato colpito da infarto. Operato d’urgenza si trova attualmente sotto osservazione in sala semintensiva presso la clinica Morgagni di Pedara.

Comprendendo che in questo momento non può ricevere visite e neppure telefonate, restiamo a lui vicini con la preghiera perché il Signore lo sostenga e possa guarire presto. Sarà mia premura tenervi informati”.

Poche parole e dirette. Sono quella del vicario generale dell’Arcidiocesi di Catania, Don Vincenzo Branchina che dà notizia del malore accusato dal massimo prelato etneo.

L’augurio del sindaco Trantino

Sui suoi canali social è intervenuto anche il sindaco del capoluogo etneo, Enrico Trantino: “Il nostro Arcivescovo, la nostra guida spirituale, la scorsa notte è stato ricoverato per un infarto. Le sue condizioni biodinamiche sono soddisfacenti, ma deve stare a riposo.

Sta dando tantissimo per la nostra città, forse sta dando troppo per quella larga parte di cittadini che credono che Catania sia cosa loro e che l’anarchia il principio a cui ispirarsi.

Ma non si arrende e, con lui, non ci arrenderemo. Adesso è tempo di stringerci idealmente e pregare perché presto torni a indicarci la via. Eccellenza, la aspettiamo con trepidazione”.