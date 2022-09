Ariccia, fa pipì in un giardino privato: accoltellato dal proprietario

Tragedia sfiorata nella notte di venerdì dopo la sagra della porchetta

ROMA – Ariccia, ragazzo accoltellato dal proprietario di un giardino dove si era fermato venerdì notte per fare pipì. “Questa è casa mia” gli avrebbe urlato il 27enne romano fermato dalla polizia. Il fatto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorso, quando ad Ariccia si è svolta la sagra della porchetta. Un gruppo di giovani intorno all’una di notte si sarebbe fermato per fare pipì in un giardino di una casa in centro. Il proprietario e un amico romeno hanno aggredito il gruppo di giovani, è scoppiata una rissa al culmine della quale una coltellata ha sfiorato l’aorta di un ragazzo.

Il ferito, secondo alcuni testimoni non era nemmeno tra quelli che stavano facendo pipì ma sarebbe intervenuto per difendere gli amici. Ad accoltellare il giovane, portato al nuovo ospedale dei Castelli è stato il proprietario romano dell’abitazione, il complice, un 21enne romeno, invece lo ha preso a pugni. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 e la polizia di Albano che ha bloccato l’uomo e lo ha denunciato per lesioni. Il romeno è accusato di resistenza a pubblico ufficiale.