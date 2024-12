Arriva la perturbazione: tempo in graduale peggioramento

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Arriva una perturbazione.

La giornata di domani sarà contraddistinta da un graduale peggioramento del tempo con un cielo via via più coperto su gran parte delle regioni e precipitazioni che dalla Toscana scenderanno a carattere irregolare verso il resto del Centro e poi il Sud. Sarà più asciutto al Nord. Sono attese nevicate sugli Appennini sopra i 1600 metri in serata.

Le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

MARTEDI 03 DICEMBRE. Nord: La giornata trascorrerà con un generale aumento della nuvolosità, ma non sono attese precipitazioni importanti. Neve in Alto Adige. Centro: Giornata con piogge in arrivo sulla Toscana e poi, sparse pure su Umbria e moderate sul Lazio. Sarà più asciutto e con schiarite altrove. Sud: In questa giornata non pioverà, ma il cielo si potrà vedere molto nuvoloso oa tratti pure coperto su Campania e Campania. Aumento termico

MERCOLEDI 04 DICEMBRE. Nord: Giornata che trascorrerà dapprima con un cielo irregolarmente nuvoloso o anche coperto e successivamente sereno o poco nuvoloso. Centro: Il tempo sarà più piovoso sulle regioni adriatiche con nevicate sui rilievi a quote via via più basse. Cielo molto nuvoloso altrove. Sud: La giornata trascorrerà con una maggior probabilità di precipitazioni su Puglia e Calabria, scarse in Lucania, perlopiù assenti altrove.

GIOVEDI 05 DICEMBRE. Nord: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il sole sarà prevalente, salvo nebbie in pianura. Temperatura in calorie. Centro: Affluiscono forti venti dai Balcani. Il cielo sarà molto più nuvoloso sui settori adriatici e più sereno sul resto delle regioni. Sud: Il tempo risulta instabile su tutte le regioni, sono attese precipitazioni sparse, localmente moderate e nevose dai 1200 metri.